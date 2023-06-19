استعرض الإعلامي عمرو أديب، مساء اليوم الاثنين، فيديو من البنك المركزي المصري لشرح مواصفات الـ20 جنيه البوليمر الجديدة، وتصميمها النهائي.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الاثنين، إن التصميم النهائي مختلف عما هو متداول على بعض المواقع الإخبارية.



وأضاف: «عملنا نحذر ونتابع وأرجو من المواقع التي تضع تلك الورقة التي عليها ألوان شعار المثيلة أن تزيلها، خاصة أن الفيديو يتضمن شكل الورقة بتوقيع المحافظ الحالي حسن عبدالله، بدون ألوان قوس قزح».



وفي وقت سابق، شكك الإعلامي عمرو أديب، في الشكل المتداول للـ20 جنيها البوليمر الجديدة، والتي تناقلتها مجموعة من المواقع الإخبارية، والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستعلامات.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الاثنين، إنه شعر بريبة بعد رؤية الصور المتداولة، مشيرًا إلى أن موقع الهيئة العامة للاستعلامات أزال الصور؛ بسبب مشكلات لم يحددها.



ولفت إلى إرساله الصور لأكثر من شخصية معتبرة؛ بينهم محامي وسياسي سابق وصحفيين ومفكرين، معقبًا: «العلامة المائية في الـ20 جنيهًا قريبة الشبه من علم المثلية، واللي عامل قلق أكبر إنها موجودة على الجامع، كما أنها بتوقيع طارق عامر، محافظ البنك المركزي السابق».



وناشد عدم وضع تلك العلامة المائية على الجامع، حتى لو أنها لا تظهر إلا تحت أشعة الشمس، مضيفًا: «هذه عملة بلدي وجامع بلدي، بما أن العملة لم تطرح حتى الآن، وفي حال أن هذا التصميم النهائي، أرجو تدارك الأمر».



وذكر أنه تواصل مع البنك المركزي ولم يتلقَ ردًا واضحًا بشأن الموضوع، مختتمًا: «لو سمحتم يا دار ما دخلك شر، لو الموضوع موجود ابعد القلعة عن البحر، ولا تربط الشعار بالمسجد خاصة أننا في شهر الفخر».