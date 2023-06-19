 تراجع واردات المأكولات البحرية اليابانية في كوريا الجنوبية بنسبة أكثر من 30% خلال مايو - بوابة الشروق
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تراجع واردات المأكولات البحرية اليابانية في كوريا الجنوبية بنسبة أكثر من 30% خلال مايو

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 10:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 10:27 ص

تراجعت مأكولات الأطعمة البحرية اليابانية في كوريا الجنوبية، بأكثر من 30% الشهر الماضي، وفقا للبيانات التي نُشرت اليوم الاثنين، وذلك في ظل مخاوف تتعلق بالإطلاق المقرر لمياه ملوثة من محطة فوكوشيما النووية المتضررة في طوكيو.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن بيانات قطاع الجمارك الكوري أظهرت أن كوريا الجنوبية استوردت 2129 طنا من المأكولات البحرية من اليابان في مايو الماضي بانخفاض بنسبة 30.6% مقارنة بالعام الماضي.

وفيما يتعلق بالقيمة، تراجعت الواردات بنسبة 1.8% على أساس سنوي لتصل إلى 14.06 مليون دولار.

وتراجعت واردات المأكولات البحرية خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 26% على أساس سنوي فيما يتعلق بالقيمة.

وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي تستعد فيه اليابان لإطلاق مياه ملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما، التي تعرضت لزلزال قوي وموجات مد عاتية " تسونامي) خلال عام 2011، في البحر خلال هذا الشهر.

وكانت كوريا الجنوبية، قد حظرت واردات المأكولات البحرية من ثمان مقاطعات يابانية بالقرب من فوكوشيما خلال عام 2013؛ بسبب مخاوف من المستويات الإشعاعية في المنتجات في أعقاب الكارثة النووية.

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