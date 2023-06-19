الغرف السياحية: جهود الدولة في مارينا العالمين يؤهلها لاستقبال يخوت أثرياء العالم

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن سياحة اليخوت من أنواع السياحة المهمة جدًا بالنسبة لمصر، والدولة توليها اهتمامًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.

وأكد خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن هناك صعوبة في الإجراءات التي تستغرق عدة أيام، في حال مرور اليخت من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر أو قناة السويس، بالإضافة إلى الجمارك، منوهًا إلى أن هناك تعقيدات كانت في حاجة إلى تطبيق سياسة الشباك الواحد.

ولفت إلى أن مصر لديها مارينا شرم الشيخ والبحر الأحمر والغردقة وعلمين والإسكندرية، ولكن بحاجة إلى تقديم الخدمة والإجراءات بشكل سريع أون لاين، موضحًا أن هذه الإجراءات ستساهم في عمل دعايا عالمية كبرى لسياحة اليخوت بمصر.

وأشار إلى أن متوسط إنفاق سائح اليخوت خمس أضعاف السائح العادي، مشيرًا إلى أن مصر لديها وفرة في لوجيستيات والتجهيزات المتعلقة باليخوت أو السفن، ولكن سهولة الحصول على الإجراءات هي الأهم في الوقت الحالي من أجل زيادة الإقبال عليها في مصر.

وذكر أن جهود الدولة في مارينا العالمين والقرى السياحية المجاورة لها، خلال الفترة الماضية، على أعلى مستوى وتستقبل يخوت وسفن وأثرياء العالم باليخوت التابعة لهم، ولكن لابد من العمل على تسهيل الدخول.