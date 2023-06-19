 إيرباص تجري محادثات بشأن طلبية طائرات ضيقة البدن من فيفا المكسيكية - بوابة الشروق
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إيرباص تجري محادثات بشأن طلبية طائرات ضيقة البدن من فيفا المكسيكية

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 3:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 3:07 ص

تجري شركة "ايرباص" الأوربية لصناعة الطائرات محادثات مع مجموعة "فيفا ايروباص" بشأن طلبية طائرات ضيفة البدن كبيرة الحجم مع سعي شركة الطيران منخفض التكلفة المكسيكية للتوسع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن مصادر مطلعة قولها إن الشركتين تعقدان مناقشات وربما تعلنان عن اتفاق في معرض باريس للطيران الذي يبدأ غدا الاثنين. وأضافت المصادر أن المحادثات ليست نهائية وقد لا يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع الحاري.

ورفضت ايرباص التعليق، بينما لم ترد فيفا على الفور على طلب للتعليق .

يذكر أن فيفا كانت تمتلك اسطولا من 70 طائرة ايرباص حتى نهاية مارس، تتنوع بين طراز "ايه 320" وطراز"ايه 321" وفقا للموقع الإلكتروني للشركة. وقالت شركة الطيران إن لديها أحدث أسطول في المكسيك وواحدا من أحدث الأساطيل في أمريكا الشمالية.

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