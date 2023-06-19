قائد في الجيش الألماني يحث على توخي الحذر في تقييم الهجوم الأوكراني

حث رئيس مركز تقييم الوضع في أوكرانيا بوزارة الدفاع الألمانية، على ضبط النفس في تقييم الهجوم الذي تشنه القوات الأوكرانية على روسيا.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال الضابط كريستيان فرويدينج: "يجب أن نكون حذرين بعض الشيء بحيث لا نصبح مبالغين ونحن نقيم التكتيك الأوكراني من شرفة برلين الصيفية".

ورأى فرويدينج أن الأوكرانيين دفعوا في هذه الحرب الدائرة منذ أكثر من 400 يوم ثمنا باهظا، وتابع: "وأعتقد أننا ليس لدينا رؤية أو لدينا حق في أن نحكم على طريقة تصرف قطاعات من القوات الأوكرانية وما إذا كانت جيدة أم سيئة، هادفة أم غير هادفة".

وأوضح فرويدينج أن أوكرانيا تقيد بشدة الوصول إلى المعلومات عن طبيعة الوضع، وقال: "نحن نسمي هذا عسكريا أمن عملياتي. هذا أمر مفهوم بالطبع لأن العدو يمكن أن يستخلص نتائج من هذا".

وأعرب فرويدينج عن رفضه لتبني الحكم القائل إن هجوم أوكرانيا لا يسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية استعادت زمام المبادرة مرة أخرى وأن هناك نجاحات أولى للهجوم، "ورأينا أيضا أن المواقع الدفاعية التابعة للقوات المسلحة الروسية جرى إعدادها بشكل قوي للغاية".