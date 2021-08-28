قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يحب المملكة العربية السعودية ويزور مدينة الرياض كثيرًا، مؤكدًا أن «الرياض مؤهلة لكل شيء».



وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «كل أسبوع تتغير وكل لحظة فيها حاجة جديدة، المدينة أصبحت أخرى نتيجة تفكير ورؤية محمد بن سلمان أن المدن الكبيرة تقود الدول».



وذكر أن ولي عهد السعودية يرى أن الرياض قادرة أن تكون قاطرة قوية للسعودية في الفترة المقبلة، معقبًا: «أكثر ما يسعدني أن الرجل والدولة استطاعت في ظرف سنوات أن تخرج من محاولة بعض الدول لعزلها، إلى العالم الآن يخطب ودها».



وأكمل: «الكل يريد أن يكون مع السعودية ومتعاون معها في إطار خطتها للتنمية والتقدم، وبينما نتحدث فالمملكة تقدم ملفها لإكسبو 2030، وهي فاعلية سياسية واجتماعية وثقافية تبرز إمكانيات الدولة على استيعاب أحداث بهذا الحجم».



وأعرب عن أمنياته في فوز السعودية بتنظيم هذا إكسبو 2030 في الرياض؛ لأنها تستحق في ظل تطورها وسرعة الحركة الموجودة في كل المجالات، مختتمًا: «المملكة تخرج من تحت الضغط وكما قال محمد بن سلمان، فإنه يتخذ القرارات الخارجية لمصلحة الدولة».