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عضو بالمركزي الأوروبي: من المبكر جدا تقييم الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 2:26 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 2:26 م

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، رئيس البنك المركزي الليتواني، جيديميناس سيمكوس، إنه لا داعي للتسرع باتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي استمرار رفع أسعار الفائدة في الخريف المقبل.

وأضاف سمكوس أنه "ليس لديه شك بشأن رفع أسعار الفائدة في يوليو، ولكن لا يزال من المبكر جدا تقييم الحاجة إلى اتخاذ خطوة في الاجتماع التالي"، وهو أمر يعتقد العديد من زملائه في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أنه قد يكون ضروريا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال سمكوس، للصحفيين، في فيلنيوس اليوم الاثنين، "مع الأخذ في الاعتبار كل الشكوك والمخاطر، لا يزال من المبكر جدا تقييم الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، لكننا نقترب من ذروة رفع الأسعار".


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