بلينكن: أمريكا ليس لديها أي أوهام بشأن الصين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الاثنين: "ليس لدينا أي أوهام حول تحديات إدارة علاقاتنا مع الصين.. هناك العديد من القضايا التي نختلف عليها بشكل كبير بل وبشدة".



وأضاف بلينكن في ختام محادثاته في العاصمة الصينية، إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على الحاجة إلى تحقيق الاستقرار في علاقاتهما المضطربة.



وشدد بلينكن على أن "الانخراط المباشر والتواصل المستمر على أعلى المستويات هي الطريقة المثلى لإدارة خلافاتنا بمسؤولية وضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع".



ولكن بلينكن أشار إلى أن الصين تواصل رفض إنشاء قنوات اتصال من أجل أوقات الأزمات والاتصالات العسكرية، وهو الأمر الذي دعا إليه عدة مرات خلال محادثاته.



وأضاف بلينكن "وفي هذه اللحظة ، لم توافق الصين على المضي قدما في تحقيق ذلك".



والتقى بلينكن، بالرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الاثنين، في ظل تصاعد التوترات بين الدولتين.



وجاء اللقاء، الذي تم تأكيده في اللحظة الأخيرة، في اليوم الثاني من زيارة بلينكن للصين.



ووصف شي جين بينج المباحثات "بالجيدة للغاية"، وقال إن "الجانبين أحرزا تقدما، وتوصلا لاتفاق بشأن قضايا معينة".



وأضاف الرئيس الصيني "التواصل بين دولة وأخرى يجب أن يستند دائما إلى الاحترام المتبادل والإخلاص"، معربا عن أمله في أن تساعد زيارة بلينكن في استقرار العلاقات بين الصين وأمريكا".



وقال بلينكن بعد لقاء الرئيس الصيني إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أن أمريكا والصين لديهما "التزام ومسؤولية" لإدارة علاقتهما.



يشار إلى أنه خلال زيارة بلينكن للصين التي استغرقت يومين، أجرى محادثات كذلك مع وانج يي كبير مسؤولي السياسة الخارجية في الصين ووزير الخارجية تشين جانج.