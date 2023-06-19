وزير الصحة يوجه برفع كفاءة مركز صحة الحي السابع بمدينة نصر

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، برفع كفاءة مركز صحة الحي السابع بمدينة نصر،لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين.



جاء ذلك في زيارته المفاجئة، اليوم الاثنين، للمركز من أجا الاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومراجعة مستوى الانضباط في أداء القائمين على المركز.



واطلع الوزير على الهيكل الإداري للمركز، وسجلات الحضور والانصراف، كما تفقد العيادات وأماكن انتظار المرضى، وحرص على التحدث مع بعض المترددين على المركز، للاطمئنان على مستوى رضائهم على الخدمة المقدمة لهم.



كما اطلع على معدلات تردد المواطنين على المركز والخدمات المقدمة لهم في مختلف التخصصات، وتفقد الصيدلية، وراجع مخزون الأدوية، واطلع على آلية صرفها للمرضى، كما تفقد عيادة الصحة الإنجابية، واطمئن على توافر جميع وسائل تنظيم الأسرة.



ورصد الوزير زيادة غير مبررة في أعداد أطباء الأسنان، والصيادلة، والعلاج الطبيعي، حيث يضم المركز 57 طبيب أسنان، و39 صيدليا، و34 أخصائي علاج طبيعي، موجها بإعادة توزيعهم على الأماكن التي تعاني من عجز في تخصصاتهم.



كما رصد الوزير، خلال زيارته المفاجئة، عدم انتظام آليات الحضور والانصراف، ووجه بتحويل الطواقم الإدارية للتحقيق الفوري، نظرا لتقاعسهم عن العمل، وغياب المسئول عن الحضور والانصراف، ووجه برفع كفاءة العمل في المركز لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين.