المركز السوري للزلازل يرصد 13 هزة أرضية خلال 24 ساعة

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل تسجيل 13 هزة أرضية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز -في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم- أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة 6:49 من صباح اليوم الاثنين، 13 هزة أرضية ضعيفة ومتوسطة الشدة، منها 7 هزات في تركيا تراوحت شداتها ما بين 2.5 و 4.4 درجات على مقياس ريختر، وهزتان في لواء اسكندرون، أكبرهما بقدر 2.4 درجة.

وأضاف المركز أن المحطات سجلت أيضاً 3 هزات في حماة، اثنتان منها في شمالها بقدر 2.9، وواحدة شرقها بقدر 2.6 درجة، وأخرى في شمال غرب حمص بـ 19كم بقدر 2.1 درجة على مقياس ريختر.