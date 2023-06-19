الإمارات وقطر تبحثان تعزيز مسارات التعاون عقب استئناف سفارتهما مزاولة أعمالهما

بحث وزير الخارجية الإماراتى عبدالله بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، تعزيز مسارات التعاون المشترك بين البلدين بما يحقق المصالح المتبادلة بينهما، كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين الجانبين اليوم الاثنين، تبادلا خلالها التهئنة بمناسبة استئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي وسفارة دولة الإمارات في الدوحة، مزاولة أعمالهما اليوم الإثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

بدوره، رحب وزير الخارجية الإماراتى عبدالله بن زايد آل نهيان،خلال المكالمة، بهذه الخطوة المهمة، التي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين دولة الإمارات ودولة قطر، كما تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.