نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: الجامعة العربية سيكون لها دور محوري في إنهاء الأزمة السودانية

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك عقب لقاءه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.



وقال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن اللقاء مع أبو الغيط شهد مناقشة الوضع في السودان، مضيفا أن ما يحدث في السودان ليس بمنأى عما يحدث في الوطن العربي وبالتالي من المقرر أن يكون هناك للجامعة العربية دور محوري إزاء إنهاء الأزمة السودانية.



وأضاف عقار أن اللقاء تناول أيضا المآسي الإنسانية التي تشهدها السودان، بالإضافة لبحث عدد من القضايا السياسية والاقتصادية المحورية، مثمنا في هذا الإطار حرص الأمين العام على دعم الجامعة العربية للأزمة السودانية الراهنة.



كما أكد أن اللقاء أسفر عن اتفاق حول دعم الجامعة العربية للسودان، وحرصها على الحضور ضمن جميع المبادرات التي من شأنها حل الأزمة السودانية.



وأكد عقار أن اللقاء يعد تأكيدا على حرص السودان على المطالبة بدعم عربي شامل لحل الأزمة السودانية، بالإضافة لطرح خارطة الطريق السودانية لإنهاء الأزمة السودانية في القريب العاجل.



يشار إلى أن لقاء نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بالأمين العام لجامعة الدول العربية يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها عقار إلى القاهرة، لبحث تداعيات الأزمة السودانية، وبحث العديد من القضايا السياسية والاقتصادية.