تفاصيل مقتل 5 جنود وإصابة ضابط في تفجير عبوة ناسفة شرقي سوريا

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قُتل خمسة جنود سوريين وأصيب ضابط في الجيش السوري إثر استهداف سيارتهم العسكرية بعبوة ناسفة زرعها مسلحون على أحد الطرق الفرعية بريف دير الزور، شرقي سوريا.

وقالت وكالة «سبوتنيك»، إن خمسة جنود من الجيش السوري قضوا نحبهم وأصيب ضابط، جراء استهداف سيارتهم العسكرية بهجوم إرهابي قرب بلدة (عيّاش)، إلى الشمال الغربي من مدينة دير الزور بنحو نحو 15 كيلومترا.

وأفاد مصدر عسكري، بأن عبوة ناسفة استهدفت السيارة العسكرية أثناء تنقلها على طريق (دير الزور- عياّش)، بالقرب من المدخل الشرقي للبلدة.

وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل خمسة من جنود الجيش العربي السوري على الفور، فيما أصيب ضابط بجروح بليغة وتم نقله إلى مشفى دير الزور.

وبين المصدر أن الجهات المختصة أغلقت المنطقة وبدأت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الهجوم الإرهابي.

وشهدت بلدة (عياش) معارك عدة بين الجيش السوري وحلفائه وبين المجموعات المسلحة التي سيطرت على المنطقة في عام 2011، قبل أن يتم تحرير البدة من تنظيم داعش في سبتمبر 2017.