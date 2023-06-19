تعمل الوجبات الغذائية الكاملة على تغذية الجسم، لكنها لا تمده بالطاقة اللازمة للعمل فحسب، بل تحمي الجسم أيضًا من الجراثيم الضارة والالتهابات، ولكن في عصر الوجبات السريعة، لم يعد كل طعام الذي نتناوله مفيدًا لأجسادنا، حيث يمكن أن تكون بعض هذه الأطعمة المستهلكة بكميات كبيرة أو بشكل منتظم ضارة بصحتنا ونظام المناعة لدينا.

وفيما يلي 5 أنواع غذائية يجب تجنبها أو الحد منها قدر الإمكان، وذلك كما نشرها موقع "تايمز أوف إنديا".

* استهلاك الكثير من السكر

تناول الكثير من السكر يمكن أن يضعف جهاز المناعة، حيث يسبب السكر التهابات في الجسم، ويمكن أيضًا أن يثبط خلايا الجهاز المناعي؛ لذا يجب تجنب إضافة السكر الأبيض إلى الشاي أو القهوة أو الحليب يوميًا، حيث يتسلل إلى نظامنا الغذائي اليومي من خلال الأطعمة التي قد لا نكون على دراية بها، مثل الكاتشب والمشروبات الرياضية.

*الاستهلاك المفرط للكحول

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكحوليات إلى تثبيط جهاز المناعة، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، ويمكن أن يتداخل الكحول أيضًا مع قدرة جسمك على إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن حماية الجسم من العدوى.

* استهلاك الكثير من اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة هي تلك التي تم حفظها بالمعالجة أو التمليح أو التدخين أو التجفيف أو التعليب، وهذا يشمل النقانق والهوت دوج، وغالبًا ما تحتوي اللحوم المصنعة على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم وكذلك المواد الكيميائية التي يمكن أن تضعف جهاز المناعة؛ لذا يُنصح دائمًا بتناول اللحوم الطازجة التي يتم شراؤها من متجر جزارة.

*الإكثار من تناول الكربوهيدرات المكررة

يمكن أن تتسبب الكربوهيدرات المكررة في ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التهاب في الجسم، مما يضعف جهاز المناعة.

* الاستهلاك المفرط للقهوة

شرب الكثير من القهوة يمكن أن يتعارض مع قدرة الجسم على امتصاص المعادن مثل الحديد والكالسيوم، حيث تعد هذه المعادن مهمة لنظام المناعة القوي، ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الكافيين أيضًا إلى تعطيل أنماط نومك، مما قد يضعف جهاز المناعة بمرور الوقت.