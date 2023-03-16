 ضبط مسئول مخبز بحوزته 1.5 طن دقيق مدعم لبيعه في السوق السوداء بحدائق القبة - بوابة الشروق
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ضبط مسئول مخبز بحوزته 1.5 طن دقيق مدعم لبيعه في السوق السوداء بحدائق القبة

نهاد القادوم
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 3:55 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 3:55 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخبز بلدي بحوزته 1 طن و550 كيلوجراما من الدقيق المدعم بقصد بيعه في السوق السوداء بمنطقة حدائق القبة.

بدأت الواقعة بضبط مسئول عن مخبز بلدي - كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة؛ لتجميعه كميات كبيرة من الدقيق البلدي "المدعم" والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخبز على 1 طن و550 كيلوجرام دقيق بلدى مدعم.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.


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