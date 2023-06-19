يستقبل المسلمون شهر ذي الحجة، الذي يتميز بخصوصية عن باقي أشهر العام الهجري بأنه يضم أحد أبرز أركان الإسلام وهو «فريضة الحج»، والتي يسرها الله فلا تعد فرض إلا على المستطيع والمقتدر بالمال والطاقة البدنية.

ومن جوانب الخصوصية أيضاً أنها لا يمكن قضائها بأي من بقاع الأرض إلا بمكة المكرمة ببيت الله الحرام، ما يجعلها أكبر اجتماع للمسلمين من الأعراق والأجناس المختلفة، بمشهد يؤكد الوحدة والمساواة.

والحج ركن من أركان الإسلام، وسبق ظهوره بأكثر من عشرين قرناً؛ حيث فرض على النبي إبراهيم – عليه السلام- كما جاء في القرآن الكريم: "وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت".؟، وبعد إقامة القواعد وتطهير البيت الحرام، كان الأمر الرباني لنبيه إبراهيم، بأن يدعو البشر من كل البقاع لحج بيت الله، منذ ذلك النداء ومكة المكرمة مجتمع العرب للحج في كل عام.

ومع ظهور الإسلام وتمدده في مشارق الأرض ومغاربها، تطلب الأمر عناية واهتمام من القائمين على الحكم لدولة الإسلامية، في التيسير على ذلك الحجيج طريقهم لأداء الفريضة، ويتحقق مراد الله، بقوله في سورة الحج: "وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ".

وانطلاقا من نص الآية الكريمة، تستعرض « الشروق» في حلقات مسلسلة بالأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، رحلة تاريخية لتطور الحج ودروبه وسالكه، والطقوس المرتبطة على امتداد التاريخ الإسلامي.

الحلقة الأولى:

ونبدأ بالحديث عن أمير الحج ، أحد أبرز الشخصيات التي ارتبط بموسم الحج في عهد الخلافة الإسلامية، كما ورد بكتاب "الملامح الجغرافية لدروب الحجيج" للكاتب والباحث سيد عبد المجيد بكر.

* منصب رفيع

يقول الكتاب عن أمير الحج، بأنه كان يعين من قبل السلطان في كل سنة، وكان منصبه خطيراً ، لما في الطريق من مشقة وما يعترض ركب الحج من مشاكل المؤنة، أو نقص الماء أو لما يتعرض له الركب من مخاطر السلب أو اضطراب الأمن.

ويكمل بموضع آخر، أنه رتبته من الرتب والدرجات العسكرية، وكانت في الدرجة الثالثة بين مراتب الدولة فى العهد المملوكي، وصاحبها كان مرشحا ليكون حاكما للعاصمة وله رأى مسموع وكلمة نافذة.

*مهامه

وعن مهامه ووظائفه، فكان اختصاص أمير الحج العديد من الوظائف منها ضبط أطراف ركب الحجيج حتى لا تتفرق أطرافه، وترتيب الركب في المسيرة وتحديد أماكن النزول، وكذا إعطاء كل طائفة محلاً في المسيرة والاقامة ليلاً، وهذا الأمر سمي بالتقطير والتعقيب، وهو مهم في تجنب الزحام، واختيار أوقات السير، والإشراف بنفسه على مرور الحجاج في المضائق وورود الماء.

كما يشرف على إقامة الصلاة وارتياد أماكن المياه والمراعي، والإشراف على حراسة الحجاج في نزولم وحمايتهم في الرحيل ويعاونه في ذلك الجند المرافقون.

* جانب اجتماعي

ومن الناحية الاجتماعية، كان حرص الأمير على مداومة الاتصال بالحجاج أنفسهم للاستماع إلى شكواهم، وحل نزاعهم وإن كانت الخصومة شرعية أحالها لقاضي المحمل، من مهامه تأديب الجناة من الحجاج طبقاً للشريعة الاسلامية.

* حق الاعتراض الراية السوداء

هذا وكان من حق الحجاج الشكوى من أمير الحج، وتقديمها للسلطان، وذلك عند عودتهم، ومن مظاهرها رفع الرايات السوداء تعبيراً عن سخطهم.