مدير التعليم بالقليوبية تشارك في اجتماع الوزير لمناقشة تعليمات امتحانات الثانوية العامة

شاركت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، في الاجتماع الذي عقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مديري التربية والتعليم في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، عبر شبكة "الفيديو كونفرانس"، بحضور سعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وناقش الاجتماع، التعليمات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، والتأكيد على الالتزام بتطبيقها، والتأكيد على الاهتمام بنظافة وتعقيم اللجان وتوفير المراوح داخل اللجان؛ نظرا لارتفاع درجة الحرارة، والتأكيد علي الكاميرات وملاحظتها يوميا.

وأوضحت مدير التعليم بالقليوبية، أن الاجتماع ناقش الاهتمام بصحة الطلاب والطالبات أثناء الامتحانات، وخصوصا الذين يعانون من مرض السكر، والحظر نهائيا الدخول بالتليفون المحمول والسماعات والساعات الذكية من قبل الطلبة أو الملاحظين والمراقبين داخل اللجان لمنع الغش داخل اللجان، والتزام المراقبين والملاحظين بأدوارهم داخل اللجان وخارجها، وتنفيذ التعليمات، واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأكد الوزير، تواجد غرفة عمليات مركزية في الوزارة، وهناك اتصال دائم ومستمر من قبل غرف العمليات بجميع المديريات التعليمية، والاتصال دائم لحظة بلحظة؛ لحل أي مشكلة فور حدوثها أثناء الامتحانات.



وأشار إلى توفير الهدوء والأمن وتهيئة الجو الملائم والمناسب للطلاب داخل اللجان الامتحانية لمساعدة أبنائنا الطلبة والطالبات أثناء تأدية الامتحان.

وشدد على عدم اصطحاب الزائرة الصحية التليفون المحمول داخل اللجان الامتحانية، وأن دورها فقط الاطمئنان على صحة وسلامة الطلاب.