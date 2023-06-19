الشرطة الألمانية تحقق مع البطلة الأولمبية كلوديا بيشستين بسبب تصريحات عنصرية

بدأت الشرطة الاتحادية الألمانية تحقيقا في قضية متزلجة السرعة الحاصلة على الميدالية الذهبية الأولمبية خمس مرات كلوديا بيشستين، وهي شرطية، لاحتمال انتهاكها قوانين الخدمة المدنية.

وفي حدث لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المعارض في برلين يوم السبت، ظهرت بيشستين بزي الشرطة الاتحادية.

وطالبت خلال حديثها بترحيل طالبي اللجوء الذي تم رفض طلباتهم، قائلة إن ذلك من شأنه أن يضمن مستوى أفضل من الأمن في الحياة اليومية.

وقالت بيشستين إن تحسين إجراءات السلامة في ألمانيا أهم من أتباع نهج صحيح من الناحية السياسية. واستشهدت ببعض الأمثلة، بما في ذلك ما إذا كان يجري السماح لشخص ما بطلب ما يسمى بـ "تسيجوينر شنيتزل"، وهو أحد الأطباق الشهيرة في ألمانيا. ويعتبر تسيجوينر ، تعبير ألماني مهينا لشعبي السنتي والروما.

وأثارت تصريحاتها غضب اليسار الألماني.

وكتب سيباستيان فيدلر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو كبير المحققين الجنائيين وعضو البوندستاج الألماني، عبر تويتر: "ضابطة شرطة ترتدي الزي العسكري تلقي خطابات في مؤتمر الحزب؟ أنا أفرك عيني غير مصدق حتى الآن".

وطالب فيدلر بالشفافية والمتابعة من وزارة الداخلية الألمانية.

وشككت ايرينه ميهاليك، عضوة البوندستاج عن حزب الخضر، وهي نفسها ضابطة شرطة، في شرعية ظهور بيشستين.

وقالت ميهاليك لمجموعة فونكه الإعلامية التي تتخذ من هامبورج مقرا لها يوم الأحد "في رأيي، ظهور كلوديا بيشستين بالزي الرسمي في حدث للحزب لا يتوافق مع الواجبات المعمول بها بموجب قانون الخدمة المدنية".

وغردت نائبة رئيس البوندستاج بيترا باو، وهي من حزب اليسار،عبر تويتر أنها "كانت تتعامل مع موظفي الخدمة المدنية والقانون التأديبي لمدة 25 عاما، ليس فقط في لجنة الداخلية، ولكن أيضا في تمويل الحزب وما إلى ذلك - هذا الحدث غير مقبول تحت احتمال".

لكن رئيس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، أشاد بتعليقات بيشستين خلال المناسبة التي نظمها حزبه، واصفا كلمتها بـ "الرائعة".

وأشار إلى تصريحاتها التي تروج للرياضة، قائلا إن هذا هو المهم بالنسبة له، وليس مظهرها الخارجي. وكان ميرتس قد أدلى بتصريحاته تلك في مقابلة مع محطة "زد دي إف" الإذاعية العامة الألمانية من أجل برنامج سيتم بثه في وقت لاحق اليوم الاثنين حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)مسبقا.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية يوم الأحد إن الشرطة علمت بالحادث وبدأت التحقيق على الفور.

وفي ألمانيا، يجب أن يظل موظفو الخدمة المدنية، مثل الشرطة، محايدين بموجب قانون الخدمة المدنية.

ورفض متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية التعليق حتى الآن.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد المسيحي الديمقراطي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الأحد إنه لم يكن من الواضح قبل إلقاء الخطاب أن بيشستين سترتدي زي الشرطة الاتحادية.

وقال فريق إدارة بيشستين إنه لا يرغب في التعليق على الحادث.