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انخفض سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بواقع 13.25 كوبيك ليصل إلى 84.01 روبل عند افتتاح التداولات ببورصة موسكو اليوم الاثنين.

وارتفع سعر اليورو بواقع 1.75 كوبيك ليصل إلى 91.67 روبل.

ومن جانبه، ارتفع سعر اليوان بواقع 0.5 كوبيك ليصل إلى 11.77 روبل.