الأكثر قراءة
التحفظ على مرتضى منصور في قضية سب موظفة المركزي للمحاسبات: هحتفل بعيد ميلادي في المحكمة
بعد ادعاء المشجع الزملكاوي للوداد أنه «دكتور».. بيت عائلة برلين: راقص وبائع بكشك
حوار| لبنى عبدالعزيز: مشهد واحد يكفيني للعودة إلى الفن.. وأتمنى العمل لآخر يوم في عمرى
اليوم.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
انخفض سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بواقع 13.25 كوبيك ليصل إلى 84.01 روبل عند افتتاح التداولات ببورصة موسكو اليوم الاثنين.
وارتفع سعر اليورو بواقع 1.75 كوبيك ليصل إلى 91.67 روبل.
ومن جانبه، ارتفع سعر اليوان بواقع 0.5 كوبيك ليصل إلى 11.77 روبل.