«حقوق الإنسان بالشيوخ»: المجتمع المدني يحتاج لتشجيع العمل التطوعي

قال النائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن المجتمع المدني يحتاج لتشجيع العمل التطوعي، موضحا أن القانون يسمح بالعمل المدني في 36 نشاطا، لكن الجمعيات تفضل العمل في نطاق ضيق منها.

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن منظمات المجتمع المدني لها دور مساعد ومساند للدولة، بما يساهم في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضح أن الدولة أعطت مهلة لجمعيات المجتمع المدني لتوفيق أوضاعها، وأن معظم التبرعات داخلية، لأن المصريين يحبون فعل الخير.

ولفت إلى أن هناك مجالات تحتاج للعمل التطوعي مثل قطاع التدريب والصحة، معبرا عن ثقته الكاملة في الدور الذي يبذله المجتمع المدني في مواجهة التحديات.