ذكر معهد دراسة الحرب الأمريكي أن أوكرانيا أوقفت هجومها المضاد على المناطق التي تسيطر عليها روسيا؛ من أجل إعادة تقييم استراتيجيتها الحربية.

وقدر الكولونيل مارجو جروسبرج، رئيس مركز مخابرات قوات الدفاع الإستونية، أنه "لن نشهد هجوما خلال الأيام السبعة المقبلة"، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد أوردت في تقرير نشرته السبت الماضي، أن القوات الأوكرانية "أوقفت في الغالب تقدمها في الأيام الأخيرة" حيث أعادت القيادة في كييف فحص التكتيكات.

وأوضح معهد دراسة الحرب في تحديث له أن أوكرانيا لم تدخل حتى الآن بمعظم قواتها المتاحة في عمليات الهجوم المضاد، ولا يبدو أنها بدأت "الجهود الرئيسية" للعملية.

وأضاف المعهد في تحديث له أن توقف العملية هو أمر شائع في المهام الهجومية الكبرى، وهذا التوقف المؤقت لا يعني نهاية الهجوم المضاد لأوكرانيا.

وذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن الهجوم المضاد "سيتوقف مؤقتا" بالنسبة لأوكرانيا، ولم يعرف موعد عودة الضربات الأوكرانية.

من جانب آخر، نفذت وحدة تابعة لسلاح مشاة البحرية الروسية هجوما معاكسا، بعد إفشال محاولة أوكرانية لشن "هجوم مضاد" قرب نوفودونيتسكي، ونجحت القوات الروسية بتدمير آليات تابعة للجيش الأوكراني والسيطرة على كامل المنطقة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشر على قناتها الرسمية في "تليجرام"، سيطرة القوات الروسية على نوفودونيتسك، ونشرت مشاهد توثق عمل الوحدات الهجومية التابعة لسلاح مشاة البحرية في أسطول المحيط الهادئ.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان: "في الليل، شنت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية هجوما مضادا، لكنها هُزمت بضربة مضادة من مفرزة هجومية تابعة لسلاح مشاة البحرية في أسطول المحيط الهادئ".

ونقلت الوزارة عن قائد الوحدة المهاجمة، التابعة للواء مشاة بحرية أسطول المحيط الهادئ، قوله: "وفقا للخطة، فإن الوحدة (الروسية) الموجودة ضمن احتياطي القوات المشتركة، استلمت أمر مهمة من قائد اللواء لصد هجوم العدو، عندما حاول العدو شن هجوم مضاد".

وتابع القائد الروسي: "تم إحضار مفرزة الهجوم إلى المعركة. وتم صد هجوم العدو المضاد، وتم تدمير مركبات العدو المدرعة. نوفودونيتسك تحت سيطرة لوائنا الكاملة".

وأشار البيان إلى أن "مفرزة هجوم لواء كامتشاتكا البحري لم تترك أي فرصة للعدو. في أي مكان نتواجد فيه نحن ننتصر".