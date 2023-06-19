 مشرع بارز بالبرلمان الأوروبي: لن يتم عرقلة اتفاق بشأن الطاقة المتجددة - بوابة الشروق
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مشرع بارز بالبرلمان الأوروبي: لن يتم عرقلة اتفاق بشأن الطاقة المتجددة

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 6:11 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 6:11 م
قال مشرع بارز بالاتحاد الأوروبي إن برلمان التكتل لن يعارض اتفاق منقح بشأن زيادة الطاقة المتجددة التي تشكل نسبة كبيرة من قطاع الطاقة النووية الفرنسي.

وقال ماركوس بيبر، المفاوض الرئيسي بشأن الاتفاق، إن النواب في لجنة الصناعة بالبرلمان سوف يصوتون في 28 يونيو الجاري على الاتفاق الذي يرمي إلى زيادة الطاقة المتجددة إلى 5ر42 % على الأقل من مزيج الطاقة.

ومن المقرر أن تصوت الهيئة التشريعية كاملة في سبتمبر المقبل.

ويأتي ذلك عقب اتفاق تم إبرامه الأسبوع الماضي بين دول الاتحاد الأوروبي لإعادة فتح نص الاتفاق الذي يمنح فرنسا إقرارا بتحديات تحويل قطاع الأمونيا الفرنسي من غاز إلى أنواع وقود صديقة للمناخ بشكل أكبر.

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