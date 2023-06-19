ستولتينبرج: نجاح الهجوم المضاد لأوكرانيا سيقوي موقفها التفاوضي مع روسيا

يرى الأمين اعام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتينبرج، أن نجاح الهجوم المضاد من جانب أوكرانيا بمثابة الأساس لموقف تفاوضي قوي مع روسيا.

وقال ستولتينبرج خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين اليوم الاثنين: "بقدر المزيد من الأراضي التي يستطيع الأوكرانيون تحريرها، بقدر ما سيكونوا أقوى في نهاية المطاف حول مائدة التفاوض".

وأضاف الأمين العام للناتو: "كلنا يرغب في انتهاء هذه الحرب. لكن السلام العادل لا يمكن أن يعني تجميد الصراع وقبول صفقة تفرضها روسيا".

وقال ستولتينبرج الناتو يقف إلى جانب أوكرانيا ويدعم حقها في الدفاع عن النفس، مثلما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.