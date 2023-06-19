محافظا بورسعيد والدقهلية يتابعان المشروعات القومية المشتركة بين المحافظتين

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، في إطار زيارته لمحافظة بورسعيد؛ لمتابعة عدد من مشروعات التعاون المشتركة بين محافظتي بورسعيد والدقهلية.



جاء ذلك بحضور نواب محافظة الدقهلية أحمد الحديدي والمهندس حسن المير والمهندس وليد فرعون، والجهات الأمنية والتنفيذية والعسكرية.



في بداية اللقاء، رحب محافظ بورسعيد، بزيارة محافظ الدقهلية لمحافظة بورسعيد، مستعرضا فيليما تسجيليا يوضح المشروعات القومية التي جرت ببورسعيد مؤخرا.



كما استعرض محافظ بورسعيد نبذة حول المشروعات القومية المشتركة بين محافظتي بورسعيد والدقهلية، وعلى رأسها تطوير بحيرة المنزلة.



وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى أولوية كبرى لبحيرة المنزلة لتوفير حياة كريمة لأهالي بحيرة المنزلة، فضلا عن مخطط تطوير منطقة المثلث، باعثا رسالة طمانينة لأهالي بحيرة المنزلة بأنه لا ضرر ولا ضرار فيما يتعلق بتطوير بحيرة المنزلة ومنطقة المثلث.



وخلال كلمته، أعرب محافظ الدقهلية عن سعادته بزيارة المدينة الباسلة، مثنيا على جهود محافظ بورسعيد في تطوير بورسعيد على كافة الأصعدة.



وتطرق للحديث عن مشروع تطوير بحيرة المنزلة، والمبادرات الاجتماعية والزراعية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين محافظة بورسعيد والدقهلية والبنك الزراعي، ومشروع إنشاء طريق الحزام الٱمن.



وأكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من المشروعات الاستثمارية التي تعظم من جهود الدولة المصرية.