بريطانيا تقترح تشريعا يعزز العقوبات على روسيا إلى أن تدفع موسكو تعويضات لأوكرانيا

قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن لندن اقترحت، اليوم الاثنين، تشريعا سيسمح لها باستمرار العقوبات المفروضة على روسيا حتى تدفع موسكو تعويضات لأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: "بينما تواصل أوكرانيا الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي، فإن الآثار الرهيبة لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واضحة. احتياجات أوكرانيا لإعادة الإعمار مهولة، وستبقى كذلك"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف "من خلال إجراءاتنا الجديدة اليوم، نعزز نهج عقوبات المملكة المتحدة، ونؤكد أن المملكة المتحدة مستعدة لاستخدام العقوبات لضمان أن تتحمل روسيا تكلفة إصلاح البلد الذي هاجمته دون مبالاة".