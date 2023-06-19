كيف تؤثر موجات الحرارة الشديدة على الجسم؟ وما طرق التعامل معها؟

يتأثر الكثير من الأشخاص بارتفاع درجات الحرارة، حيث يمكن أن يعانوا من التعب والدوخة والصداع والشعور بالغثيان والتعرق المفرط وتشنجات لا تطاق في الذراعين والساقين والمعدة وزيادة معدل ضربات القلب وارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بالعطش الشديد؛ لذا نشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول طرق التعامل مع موجات الحرارة الشديدة.

*تجنب القيام بذلك أثناء موجات الحر الشديدة

تحذر الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الناس من البقاء خارج المنزل خلال ساعات الذروة عندما تكون شدة الشمس عالية، خاصة بين الساعة 12 ظهرًا و3 مساءً، ويحذر أيضا من القيام بنشاط شاق في الخارج خلال هذا الوقت، ويجب تجنب تناول الكحوليات والشاي والقهوة والمشروبات الغازية لأنها تميل إلى تجفيف الجسم، كما يقترح تجنب الأطعمة الغنية بالبروتين.

*نصائح لمواجهة الموجة الحارة

- اشرب كمية كافية من الماء حتى عندما لا تشعر بالعطش.

- جرب طرقًا بديلة للترطيب مثل المشروبات محلية الصنع مثل ماء الليمون واللبن.

- استخدم المراوح والملابس الرطبة.

- يجب الحرص على الاستحمام بشكل متكرر في الماء البارد.

*طرق العناية بالأطفال أثناء الموجة الحارة

- يجب التأكد من أنهم يشربون كمية كافية من الماء طوال الوقت، وذلك عن طريق تحضير أنواع مختلفة من المشروبات المنزلية لزيادة كمية الماء المتناولة.

- الحرص على صرف انتباههم عن تناول المشروبات الغازية.

- عدم السماح لهم بالخروج للعب في وقت الظهيرة.

- لا تتركهم في سيارات متوقفة في الشمس.