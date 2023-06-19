محاكمة جديدة للمعارض الروسي المسجون نافالني تبدأ اليوم الاثنين

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من المقرر أن تبدأ رسميا اليوم الاثنين محاكمة مثيرة للجدل للمعارض البارز للكرملين أليكسي نافالني، وفقا لما قاله محاميه، حيث يقطع أعضاء محكمة موسكو البلدية نحو 260 كيلومترا إلى مقر السجن الذي يحتجز فيه نافالني من أجل إجراءات المحاكمة.

وقضى نافالني بالفعل عامين من مدة عقوبته التي تبلغ تسع سنوات ويواجه السجن لمدة 30 عاما أخرى. وتجرى المحاكمة شمال شرقي موسكو في منطقة فلاديمير.

ويواجه المعارض الروسي سبعة اتهامات جديدة، بما في ذلك تأسيس وتمويل منظمة متطرفة والتقليل من شأن النازية. ويرفض منتقد الكرملين هذه الاتهامات ووصفها بأنها مسرحية سياسية.

وبدأت محاكمته الحالية في 6 يونيو لكن تم التعامل فقط مع المسائل الإجرائية خلف أبواب مغلقة.

وفي هذه المرة سيسمح للعامة بحضور المحاكمة- لكن مرة أخرى لن يحضر صحفيون، وفقا لفريق نافالني.

يشار إلى أن نافالني كان قد تعرض للتسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك خلال رحلة إلى سيبيريا في صيف عام 2020. ويتهم الخصم القوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين جهاز المخابرات الداخلية الروسية بالوقوف وراء ذلك.

وبعد العلاج في ألمانيا، عاد إلى روسيا رغم التهديد بالسجن. وتعترف منظمات حقوق الانسان الدولية بنافالني كسجين سياسي .