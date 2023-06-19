 باكستان تعلن الحداد الوطني اليوم على ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة اليونان - بوابة الشروق
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باكستان تعلن الحداد الوطني اليوم على ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة اليونان

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 7:43 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 7:43 م

أعلنت باكستان، اليوم الاثنين، حالة حداد وطني على وفاة نحو 300 شخص من مواطنيها إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليونان الأسبوع الماضي، مع تحرك الدولة للاتخاذ إجراءات صارمة ضد مهربي البشر.

وتم تنكيس العلم الوطني وأدان البرلمان الحادث وأعرب كبار السياسيين والشخصيات الاجتماعية عن تضامنهم مع عائلات الضحايا.

ولم يصدر إعلان رسمي بشأن عدد الباكستانيين الذين يفترض أنهم غرقوا في المأساة التي وقعت الأسبوع الماضي، إلا أن مسؤولين اثنين على الأقل قالا لوكالة (د.ب.أ) إن عدد الضحايا ربما يبلغ 300 شخص.

وقال وزير الدفاع خواجة آصف في كلمة للبرلمان في العاصمة إسلام أباد "إنه أمر يؤلم القلب"

وأعلن رئيس الوزراء شهباز شريف أمس الأحد حدادا وطنيا، وأصدر أوامره للسلطات باتخاذ إجراءات صارمة ضد مهربي البشر.

وقال رانا عبد الجابر من وكالة التحقيقات الاتحادية التي تتعامل مع قضايا الهجرة: "اعتقلنا أكثر من 12 من مهربي البشر منذ وقوع مأساة القارب".


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