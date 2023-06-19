كيريوس يحسم موقفه من المشاركة في بطولة هاله

قال الأسترالي نيك كيريوس، إن محاولاته لتفادي الانسحاب من دورة هاله الألمانية التحضيرية لبطولة ويمبلدون باءت بالفشل، بسبب عدم تعافيه من الإصابة، بحسب ما ذكرت رابطة محترفي اللعبة (إيه تي بي).

وكان اللاعب البالغ 28 عاما والذي خسر نهائي ويمبلدون 2022 أمام النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، قد خضع لجراحة في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى في كانون الثاني/يناير.

وأوضح كيريوس: "حاولت هنا في هاله لأكون في لياقة مماثلة للموسم الماضي عندما بلغت نصف النهائي، لكن الأمور لم تكن ممكنة".

وكان مقرّراً أن يلعب كيريوس مع الإيطالي لورنتسو سونيجو الثلاثاء على عشب الدورة الألمانية التي تُعدّ أبرز المنافسات الإعدادية لويمبلدون التي تنطلق في 3 تموز/يوليو المقبل.

واشتكى كيريوس، المصنف 31 عالمياً والمنسحب من بطولة رولان جاروس بسبب الآلام في ركبته، من تقييد الحركة بعد خسارته في الدور الأول من دورة شتوتجارت أمام الصيني وو ييبينج مطلع الشهر الحالي.

وقال كيريوس خلال المباراة: "أشعر بركبتي في كل نقطة. لا يمكنني المشي دون ألم".

وخاض كيريوس أفضل موسم في مسيرته عام 2022، مع 37 فوزاً و10 خسارات، بينها 12 على الملاعب العشبية.

وسيحلّ بدلاً منه في هاله الروسي أصلان كاراتسيف المصنف 45 عالمياً.