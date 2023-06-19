طوكيو وكييف توقعان مذكرة تعاون لإعادة إعمار أوكرانيا

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وقع وزير إعادة الإعمار الياباني واتانابي هيروميتشي، ووزير البنية التحتية نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، في طوكيو اليوم الاثنين، مذكرة تعاون لإعادة إعمار أوكرانيا.

وبموجب المذكرة، تقوم اليابان بمشاركة التدابير والخبرة؛ للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا بطريقة مستدامة، مستفيدة في ذلك من كارثة زلزال وتسونامي عام 2011 في اليابان، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه".

وتنص المذكرة، على أن البلدين سوف يزيدان التعاون بين المنظمات العامة والخاصة بهما ذات الصلة.

وعلى وجه التحديد، ستتبادل اليابان وأوكرانيا المعلومات لوضع خطة إعادة الإعمار، وعقد الندوات والحلقات الدراسية المشتركة، وإنشاء نقاط اتصال للتحقق من التقدم الذي تم إحرازه.

وقال كوبراكوف، إن الحرب لن تستمر إلى الأبد، وإن البنية التحتية الأوكرانية المتضررة والمنازل والاقتصاد سيحتاجون إلى إعادة البناء.

ووصف كوبراكوف، خبرة اليابان في إعادة الإعمار بأنها فريدة ومهمة للغاية.

وقال واتانابي، إن السماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم، وإعادة بناء المجتمعات سيكون أمرا ضروريا أيضا لإعادة إعمار أوكرانيا.

وأعرب واتانابي، عن أمله في أن يؤدي الحوار القائم على مذكرة التعاون إلى نتائج إيجابية كثيرة.