أكبر عبارة هجين في العالم تبدأ عبور القناة الإنجليزية

بدأت أكبر عبارة هجين في العالم يتم استخدام طرفيها في تحميل المركبات وإنزالها منها، في عبور القناة الإنجليزية، اليوم الاثنين، في خطوة جديدة تجاه السفر الأكثر مراعاة للبيئة في البحر.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الاثنين، بأن العبارة "بي آند أوز بايونير" دخلت الخدمة في 19 من يونيو الجاري للخط الملاحي المؤدي من ميناء دوفر إلى كاليه، ويقدر رؤساء الشركة أنها ستقلل انبعاثات الكربون بنسبة 40%.

ويشار إلى أن السفينة، التي تعمل بمولدات ديزل وبطاريات كهربائية تكافئ قوتها 2.3 مليون بطارية بحجم "إيه إيه"، ظلت في طور الإعداد منذ عام 2019، بتكلفة تقدر قيمتها بنحو 111 مليون جنيه إسترليني (142.4 مليون دولار).

ومن المقرر أيضا أن تدخل السفينة الهجين الثانية التي تحمل اسم "ليبيرتيه"، الخدمة في نوفمبر من العام الجاري، وبنفس التكلفة التي تبلغ عدة ملايين.

وستعمل سفينتا "بايونير" و"ليبيرتيه"، اللتان تشكلان أسطول "فيوجن كلاس" الجديد التابع لشركة "بي آند أو"، إلى جانب سفينتين أقدم من فئة "سبيريت كلاس"، على الممر الملاحي المزدحم الذي يربط بريطانيا بالقارة.