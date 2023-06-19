قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار المعدن الأصفر شهدت تغيرات قوية، خلال الشهر والنصف الماضيين، مرجعًا الأمر إلى القرار الحكومي الذي يسمح بدخول المصريين في الخارج بالذهب من المنافذ المختلفة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الأسعار شهدت ارتفاعات غير مبررة؛ بسبب ندرة المعدن وزيادة الطلب عن المعروض.



ولفت إلى أن «الخطوات الإيجابية التي اتخذت في هذا التوقيت؛ أدت نتائجها في وقت لم يتخيل سرعته»، مؤكدًا أن السعر متوازن بنسبة 100% مع السعر العالمي.



ورجح أن يشهد السعر مزيدًا من الانخفاض؛ إذا انخفض نظيره العالمي، معقبًا: «أخيرًا لقينا سعر عادل، والفرصة مواتية جدًا للعمليات الشرائية خاصة مع قرب عيد الأضحى».



ونصح المواطنين الذين اشتروا الذهب بسعر أعلى خلال الفترة الماضية، بعدم البيع في الوقت الراهن منعًا لتعرضهم لخسائر، مناشدًا إياهم الاحتفاظ بالمعدن الأصفر كمخزن قيمة.



ونوه أن بلوغ سعر الجنيه الذهب 15 ألف جنيه محفوف بالمخاطر، قائلًا إن تراوح سعره ما بين 17 ألفًا و17 ألفًا و500 جنيه، عادل بصورة كبيرة.



وشهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 يونيو 2023، انخفاضًا كبيرًا بمنتصف تعاملات اليوم بالصاغة، إذ انخفض سعر الجنيه الذهب بقيمة 400 جنيها دفعة واحدة، ليسجل الآن 17800جنيها، بدلا من 18200 جنيها.