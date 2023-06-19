وكيل تعليم الغربية يفتتح معرض فرحة العيد بشرق المحلة

افتتح مساء اليوم الإثنين، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، يرافقه محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، معرض "فرحة العيد" بشرق المحلة، بإشراف الدكتور هاني مجاهد، مدير عام الإدارة، ومحمد أبو كفر، وكيل الإدارة.



ونظم قسم المشاركة المجتمعية بالإدارة برئاسة رأفت ناصف، معرض فرحة العيد، لإدخال الفرحة على الطلاب.



وضم معرض "فرحة العيد"، العديد من الملابس والأحذية والشنط، للأطفال والكبار، كما قدم فريق كورال الإدارة، بقيادة موجه أول التربية الموسيقية، الأناشيد والعروض الموسيقية ترحيبا بالحضور.



وأثنى وكيل الوزارة، على حسن تنظيم المعرض وجودة المعروضات، مقدمًا الشكر للقائمين عليه، وعلى الجهد المبذول.



كما قدم الشكر والتقدير لمدرسة جلال الدين الابتدائية، وإدارتها المستضيفة للمعرض على التعاون وحسن الاستضافة.