الجيش الروسي: مقتل حوالي 600 جندي أوكراني في دونيتسك وزابوريجيا خلال اليوم الماضي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أنه تم تحييد حوالي 600 جندي أوكراني من قبل القوات الروسية أثناء صد كل الهجمات الأوكرانية في مناطق دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابورويجيا خلال اليوم الماضي.

وأشارت الدفاع الروسية في بيان -أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أن خسائر أوكرانيا في منطقة زابورويجيا تجاوزت 200 جندي، موضحة أن وحدات المجموعة القتالية الشرقية الروسية نجحت في صد جميع هجمات الجيش الأوكراني.

في المقابل، شنت القوات الجوية الأوكرانية سبع غارات على مجموعات عسكرية روسية ودمرت نظام صاروخي مضاد للطائرات خلال النهار، وذلك بحسب التقرير المسائي لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لأوكرانيا، اوردته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وفي السويد، خلص تقرير للجنة الدفاع البرلمانية هناك أن "هجوما عسكريا روسيا على السويد أمر لا يمكن استبعاده".

وقالت وسائل إعلام سويدية، إن التقرير حذر من أن موسكو قد تنفذ عمليات "بالقوات الجوية أو البحرية أو أسلحة بعيدة المدى أو أسلحة نووية".