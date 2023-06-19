تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، اليوم الاثنين، حفلا فنيا لطلاب مركز تنمية المواهب، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل رائعة صلاح جاهين وسيد مكاوي، أوبريت "الليلة الكبيرة" والذي قدم منذ عقود ليصور المولد من خلال عرائس تحمل ملامح مصرية في ليلة من ليالي التراث الشعبي.

يشارك في الحفل طلاب فصل الباليه بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية، تدريب دكتورة سحر حسن، وفصل الغناء العربي، تدريب الفنان وليد حيدر، وطلاب فصل الباليه بمركز تنمية المواهب بأوبرا القاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن مركز تنمية المواهب تأسس في الموسم الفني لعام 2004 ويضم نخبة من الأساتذة الأكاديميين، حيث يحرص المركز على تدريس التقنيات الفنية الحديثة وتشجيع المواهب الفنية، ويضم فصول فنية مختلفة منها البيانو، والباليه، والكمان، والجيتار، والعود، والكورال، والموشحات، وذوي القدرات الخاصة.