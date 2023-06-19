 خسائر بملايين اليورو في حريق اندلع بحظيرة طائرات في ألمانيا - بوابة الشروق
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خسائر بملايين اليورو في حريق اندلع بحظيرة طائرات في ألمانيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 10:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 10:46 ص

اشتعلت النيران في حظيرة طائرات بولاية بادن-فورتمبرج الألمانية، وأسفرت عن خسائر مادية تقدر بملايين اليورو.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم الاثنين، إنه لأسباب تتعلق بالتحقيقات لن يتم تقديم أي معلومات حاليا حول سبب الحريق.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن الحريق اندلع في وقت متأخر من مساء أمس الأحد في حظيرة لنادي هوكنهايم للرياضات الجوية. وامتد الحريق إلى السطح ليشمل الحظيرة بالكامل. وبحسب البيانات، كان يوجد في المبنى حوالي عشر طائرات، ومن المرجح أن النيران أتت عليها.

شارك في مهمة السيطرة على الحريق عدة فرق إطفاء. وبحسب بيانات الشرطة، تم السيطرة على الحريق بحلول صباح اليوم. وانهارت أجزاء من السقف. ولا تزال خدمات الطوارئ تراقب القطع الملتهبة من النيران. ولم يسفر الحريق عن إصابات.


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