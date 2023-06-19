محافظ بورسعيد يستقبل رئيس البنك الزراعي لمتابعة مشروعات التعاون المشتركة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بديوان عام محافظة بورسعيد، خلال زيارته المحافظة لمتابعة مستجدات مشروعات التعاون المشتركة بين البنك الزراعي ومحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة وعدد من قيادات البنك الزراعي المصري.

استعرض محافظ بورسعيد مستجدات المشروعات التي تشهدها المحافظة في قطاع الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني والسمكي، مثنيا على جهود دعم القطاع الزراعي ومشروعات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي ببورسعيد، والتي شهدت تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة وحققت معدلات إنتاج عالية، موجها الشكر لرئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري على زيارته للمحافظة، والاستجابة لطلب المحافظة بشأن إنشاء فرع للبنك الزراعي المصري بمنطقة سهل الطينة للتيسير على المزارعين، فضلا عن تقديم القروض وتمويل المشروعات للمزارعين بأقل فائدة.

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك تعاونا بين المحافظة والبنك الزراعي لتوفير التسهيلات والقروض للمزارعين بما يدعم مشروعات المزارعين ويساهم في تحقيق تنمية بالقطاع الزراعي داخل محافظة بورسعيد، مشيدا بدور البنك الزراعي في تقديم الدعم والتمويل اللازم للمزارعين لجميع أنواع المحاصيل الزراعية وجميع الأنشطة المتعلقة بالزراعة، وكذلك تقديم الخدمات المصرفية وتمويل (المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا)، وتوفير التمويل اللازم لمختلف أنواع انشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة.

وخلال كلمته، أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك الزراعي المصري هو جزء من الدولة المصرية، وأن زيارة بورسعيد جاءت لتلبية احتياجات مزارعي بورسعيد وتوفير الدعم اللازم.

وأشار بأن كل إمكانيات البنك الزراعي متاحة لمزارعي بورسعيد، مضيفا أنه سيتم التنسيق بين البنك والمحافظة ووزارة الزراعة للتوسع في المشروعات الخاصة بالإنتاج النباتي والحيواني.