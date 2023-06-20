الدفاع الإسرائيلية تنفي نيتها تزويد أوكرانيا بدبابات ميركافا

نفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في تعليق لوكالة "سبوتنيك" الروسية نُشر اليوم الإثنين، التقارير الصحفية التي أفادت بإمكانية نقل دبابات "ميركافا" الإسرائيلية إلى أوكرانيا.



وقالت الوزارة في بيان ردا على طلب من وكالة "سبوتنيك" للتعليق على التقارير الإعلامية ذات الصلة: "التقارير حول نقل الدبابات الإسرائيلية إلى أوكرانيا كاذبة، وبسبب النزاع في أوروبا، أعربت عدة دول عن اهتمامها بالحصول على دبابات ميركافا من احتياطيات جيش الدفاع الإسرائيلي".



ولم تؤد المناقشات بعد إلى اتفاق وينتظرون موافقة وزارة الدفاع والدول المهتمة.



وأكد رئيس إدارة الصادرات الدفاعية في وزارة الدفاع الإسرائيلية الجنرال يائير كولاس، في مقابلة مع مجلة "كالكاليست" أن إسرائيل تتفاوض على بيع دبابات ميركافا مع دولتين إحداهما في أوروبا".



وبحسب كولاس، وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة، في الوقت نفسه، شدد الجنرال على أن وزارة الدفاع والقيادة السياسية للبلاد تلتزم بسياسة "واضحة ومتوازنة" تحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.



ويرى أن رغبة مؤسسات الدفاع في أن تكون نشطة قدر الإمكان في مجال الأعمال أمر طبيعي، لكن "الخطوط الحمراء" التي حددتها الحكومة تبدو "طبيعية تمامًا".