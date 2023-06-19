الجيش السوداني: قوات الدعم تتواجد بالمنطقة التي تعرض فيها الصليب الأحمر لإطلاق نار

قالت القوات المسلحة السودانية، إن التخطيط لإخلاء عدد من جرحى القوات المسلحة بواسطة ممثلي الصليب الأحمر من بحري إلى أمدرمان، تم في إطار ترتيبات الهدنة المتفق عليها.



وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، أن ممثلي الصليب الأحمر، باشروا التحرك اليوم من مدني لتنفيذ عملية الإخلاء، وأفادوا بأنهم وصلوا إلى نقطة بداية الاخلاء في بحري في تمام الساعة العاشرة وسبع دقائق.



ولفتت إلى أن ممثلي الصليب الأحمر أفادوا بتعرضهم لإطلاق نار من قبل قناص بكبري كوبر، في الساعة العاشرة وتسعة وأربعون دقيقة، قائلة إنه «منطقة تواجد لعناصر مليشيا قوات الدعم، وليس للجيش أي قوات بها».



وأشارت إلى الاتفاق على بروتوكول مع ممثلي الصليب الأحمر بشأن تفاصيل عمليات الإخلاء ومرفق به خريطة محددة للتحرك، منوهة أن ممثلي الصليب الأحمر لم يتقيدوا مطلقا بهذا البروتوكول.



ونوهت أن «إصرار وفد الصليب الأحمر على اصطحاب ممثل للمتمردين في عمليات الإخلاء، أمر مخالف للبروتوكول المشار إليه».



وأكدت أن «وفد الصليب الأحمر لم يصل مطلقا إلى نقطة إخلاء الجرحى في مستشفى بحري، واتبع نفس السيناريو السابق مما تسبب في عرقلة العملية، الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن هنالك من يتعمد إعاقة إخلاء مصابي القوات المسلحة ويسوق حججا واهية لأسباب يعلمها، حيث لا يعقل أن تعرقل قواتنا إخلاء جرحاها وهي الطرف المستفيد».



وأعربت عن أملها في أن يقوم الصليب الأحمر بمهمته الإنسانية طبقا للمبادئ التي تحكم عمله، والبروتوكول المتفق عليه بما يضمن نجاح مهمته بكل حيادية وتجرد.





