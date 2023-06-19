بايدن يكثف جهوده لجمع التبرعات لحملته الانتخابية الرئاسية

يكثف الرئيس الأمريكي جو بايدن، جهود إعادة انتخابه عبر 4 فاعليات في منطقة سان فرانسيسكو؛ لجمع التبرعات لحملته الانتخابية للسباق الرئاسي لعام 2024 الأسبوع الحالي، والتي تأتي ضمن 20 فاعلية مماثلة من المقرر عقدها الأسبوعين المقبلين.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن مصدر مطلع على خطط سفر بايدن، "طلب عدم كشف هويته"، أن حملة بايدن في النصف الثاني من الشهر الجاري، ستنظم أكثر من 20 فاعلية لجمع التبرعات بمشاركة الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن، ونائبته كامالا هاريس وزوجها دوجلاس إمهوف.

وذكرت الوكالة، أن أكثر من نصف فاعليات جمع التبرعات ستكون بمشاركة الرئيس، الذي سيسافر إلى نيويورك وماريلاند وإلينوي.

ويتناول "بايدن"، موضوعات حملته في فاعلية لجمع التبرعات في ولاية كونيتيكت، يوم الجمعة؛ لإطلاع الناخبين على إنجازاته التشريعية فيما يتعلق بالبنية التحتية، وإنتاج شرائح الحاسوب، وبرامج الاستجابة لتغير المناخ، من بين سياسات أخرى.

وذكرت "أسوشيتد برس"، أن حملة جمع التبرعات تأتي بعد أول تجمع انتخابي لبايدن في مدينة فيلادلفيا، السبت الماضي، حيث حظى بتأييد نقابيين رئيسيين، وسلط الحدث الضوء على دائرة انتخابية محورية في أكبر مركز سكاني في ولاية بنسلفانيا وهي إحدى الولايات الحاسمة.

وتأتي تلك الفاعليات، قبل إعلان التقرير المالي لحملة بايدن، الشهر المقبل، والذي سيمثل أول اختبار لحماس المانحين الديمقراطيين لجهود إعادة انتخابه.

وذكرت "أسوشيتد برس"، أن بايدن على عكس الرئيس السابق دونالد ترامب والمتنافسين على ترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024، لم يكشف عن أي مؤشرات حول حجم التبرعات منذ إعلان ترشحه في أبريل.

وللمرة الأولى في الانتخابات الأمريكية، لدى بايدن اتفاقيات مشتركة لجمع التبرعات مع ممثلى الحزب الديمقراطي في الـ50 ولاية، وفي العاصمة واشنطن، وهو ترتيب من شأنه المساعدة في تعظيم التبرعات مع تقليل النفقات في الشهور الأولى للحملة.

وأشارت إلى أن هذا جزءا من جهود أوسع نطاق لتوحيد تحالف ديمقراطي متنوع خلف بايدن، بينما يشهد الجمهوريون ما يمكن أن يكون انتخابات تمهيدية واسعة النطاق وخلافية.

ومن جانبها، قالت مديرة حملة بايدن جولي رودريجز: "بينما ينفق الجمهوريون المؤيدون لحركة ماجا اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى المزيد من الأموال في انتخاباتهم التمهيدية، المنافسة على أي الأجندات الأكثر تطرفا، ستستفيد حملة الرئيس من فرصة جمع موارد ضخمة".

وعلى نحو منفصل، تسافر رودريجز في شتى أنحاء الولايات المتحدة للقاء المتبرعين، والمسئولين المحليين، والقادة المجتمعيين للمساعدة في مواءمة التحالف.

وإلى جانب مسئولين آخرين بالحملة، ستتضمن الحملة التي ستبدأ في أتلاتنا، كل من بوسطن ومينيابولس وفيلادلفيا ولوس أنجلوس وسانت لويس.