الكرملين يرفض مساعدة الأمم المتحدة في خيرسون بسبب مخاوف أمنية

أكد الكرملين، اليوم الاثنين، أن المخاوف الأمنية و"اختلافات طفيفة أخرى" كانت وراء قرار روسيا برفض المساعدة من الأمم المتحدة في مناطق أوكرانية خاضعة للسيطرة الروسية تعرضت لفيضانات جراء تصدع سد كاخوفكا.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين: "كل هذا صعب للغاية، من الصعب للغاية ضمان سلامتهم".

وقالت الأمم المتحدة، أمس الأحد، إن موسكو رفضت عروضها بالمساعدة رغم ارتفاع الوفيات وإغلاق الشواطئ في جنوب أوكرانيا بسبب المياه الملوثة، وفقا لوكالة رويترز.

وأدى انهيار السد الذي تسيطر عليه موسكو في السادس من يونيو إلى تدفق المياه بأنحاء الجنوب الأوكراني والأجزاء الخاضعة للسيطرة الروسية بمنطقة خيرسون ودمر منازل وأراض زراعية وقطع الإمدادات عن السكان.