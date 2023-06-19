رئيس مانشستر سيتي: نأمل في تحقيق المزيد من الألقاب بالفترة القادمة

يصر رئيس مانشستر سيتي خلدون المبارك على أنه لا يزال هناك الكثير لتحقيقه بعد ثلاثية تاريخية. مانشستر سيتي لديه الآن كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية الذي يتطلع إليه.

ويصر خلدون: " يمكنك دائمًا أن تتصدره لأن المستقبل هو المستقبل والسجلات هي سجلات ونحن كما فعلنا كل عام ، نستمر في بناء هذا الإرث وبناء هذا الإرث المذهل كل عام بإنجازات جديدة وأرقام قياسية جديدة ، تناسق " .

وأضاف:" انظر إلى الموسم المقبل ، وخمن ماذا؟ انظروا إلى ما لدينا العام المقبل، انظروا إلى ما لدينا هذا الصيف ، لدينا الدرع الخيري ، ولدينا كأس السوبر ، ولدينا كأس العالم للأندية " .

وواصل "للمرة الأولى ، سيتنافس هذا النادي في كأس السوبر وكأس العالم للأندية، ونريد الفوز بهما، نريد أن نفوز بهما ونريد إضافتهما إلى تاريخ هذا النادي العظيم ، إلى إرث هذا النادي العظيم " .

واستمر "كل ما نقوم به هو وضع أرقام قياسية جديدة ومعايير جديدة، اليوم أتحدث إليكم، إنه لأمر مدهش، لكنني أفكر بالفعل في العام المقبل ".

واختتم :" حتى يوم أمس ، أعتقد ، كما تعلم ، كانت هناك مزحة بيني وبين فيران، سوريانو ، الرئيس التنفيذي، وتكسيكي، بيجيريستين ، مدير كرة القدم، وبيب ، عندما كانت لدينا لحظة ، نظرنا إلى بعضنا البعض و كان ، حسنًا ، الآن علينا أن نفعل ذلك مرة أخرى ".