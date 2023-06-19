مصر تسيطر على منصات تتويج اليوم الأول من بطولة إفريقيا للسلاح

أقيمت اليوم الإثنين، منافسات اليوم الأول من بطولة إفريقيا للسلاح للكبار "فردي - فرق" والمقامة على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 19 وحتى 23 يونيو الجاري.

وشهد اليوم الأول منافسة قوية وعنيفة بين اللاعبين المشاركين في البطولة القارية والتي شهدت تألق ملحوظ للأبطال المصريين بدءًا من دور المجموعات لفردي الرجال لسيف المبارزة بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح الشيش وتأهل جماعي لكافة اللاعبين المشاركين للأدورا الاقصائية.

واستطاع الفراعنة السيطرة على منصات التتويج واستطاعوا الفوز بـ5 ميداليات دفعة واحدة من أصل 8 ميداليات.

حيث توج محمد ياسين بذهبية سيف المبارزة بعد فوزه على مواطنه محمد السيد بنتيجة 14-10، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب كلًا من زميلهما أحمد السيد والمغربي عبد الكريم الهواري.

أما على صعيد منافسات فردي سيدات سلاح الشيش، فتوجت يارا الشرقاوي بالميدالية الذهبية بعد فوزها على زميلتها الأخرى نورا منير بنتيجة 15-9، فيما تشاركت الجزائرية مريم مباركي والإيفوارية إليزابيث ماكسيم في الميدالية البرونزية.

وقام الدكتور أشرف صبحي ودير الشباب والرياضة بتسليم الميداليات بحضور السيد مابينك أديا رئيس الاتحاد الأفريقي للسلاح،الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بالوزارة، المهندس عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، وعدد من رؤساء اتحادات السلاح بدول غانا وتوجو ورواندا وبتسوانا، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

في كلمته، أكد صبحي، أنه بفضل التخطيط العلمي والإستراتيجية التى يتم العمل وفقا لها فضلا عن توفير الدعم المباشر والرعايات الخاصة لعدد كبير من اللاعبين، أصبحت الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى العالمي.

وأشار الوزير إلي الدعم الذى تقدمه الوزارة إلى كافة الاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها، وإعداد اللاعبين واللاعبات لمختلف المنافسات، فى ضوء سياسة الوزارة نحو استدامة الانجازات التى تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

وثمن وزير الشباب والرياضة على الانجازات المتتالية التى يحققها أبطال مصر فى رياضة السلاح على مستوى مختلف البطولات الدولية التى يشاركون بها، ويقدمون أداءً مميزاً بها، والفوز بألقابها المختلفة كترجمة فعلية لحالة التركيز التى يعيشونها، والاستعدادات القوية التى يخضعون لها وفق خطة الاتحاد المصرى للسلاح.