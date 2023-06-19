وكيل تعليم بورسعيد تشهد ندوة حقوق وواجبات ذوي الاحتياجات الخاصة

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، الندوة التثقيفية بعنوان "حقوق وواجبات ذوي الاحتياجات الخاصة" وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز النيل للإعلام.

جاء ذلك بحضور عصام صالح مدير مركز إعلام بورسعيد، وسماح حامد مدير مركز النيل للإعلام والأستاذة نجلاء إدوارد مقرر المجلس القومي للمرأة ببورسعيد وميرفت الخولي مقرر مناوب بالمجلس القومي للمرأة، وعبير الجابري مسئول ملف الإعاقة بالمجلس.

وأكدت وكيل أول الوزارة خلال الكلمة التي ألقتها أمام الحضور أنه يحقّ لذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لحقوق الإنسان المنصوص عليها عالمياً التمتّع بجميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية وأنه يحق له أيضا طبقا للقانون الدولي لكلّ شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة التمتّع بحق المساواة، والعدالة، والتصويت، والعمل، والتعليم، والتمتّع بحياة اجتماعية خاصة تتضمن المشاركة بجميع الأنشطة الثقافية والرياضية.

وقالت الدكتورة هالة عبد السلام، إن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انتهجت التحاور مع الشباب من خلال تنظيم المؤتمرات على مستوى المحافظات حيث تضمنت المؤتمرات تمثيلا مشرفا لذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم آرائهم المختلفة إزاء كافة القضايا المطروحة للنقاش، فضلا عن تقديم الدعم الكامل لهم.

وأشارت وكيل أول الوزارة، إلى جهود وزارة التربية والتعليم في العمل على دمج ذوى القدرات الخاصة بالمدارس مع أقرانهم الأسوياء من نفس الفئة العمرية والذي يحتاج منا جميعا مجهودات اكبر لدعم الطالب وتعديل ثقافة المجتمع للتعامل الصحيح مع هذه الفئة.

وفي نهاية الندوة، قامت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول الوزارة بتوصية الحضور بذوي الاحتياجات الخاصة وبضرورة التعامل معهم بشكل أبوي، وقامت بتكريم هالة فاروق مدير إدارة المشاركة المجتمعية وسيد متولي مدير إدارة التربية الخاصة لتعاونهم المثمر في دعم أنشطة المشاركة المجتمعية.