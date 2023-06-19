الناتو يدعو جميع الأطراف في كوسوفو إلى وقف الخطوات التصعيدية

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دعا حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الاثنين، جميع الأطراف في كوسوفو إلى عدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية أخرى وإلى العودة على الفور إلى الحوار الذي تفاوض عليه الاتحاد الأوروبي.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج بعد اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين "ستواصل قواتنا، كفور، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان بيئة سليمة وآمنة"، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، طالبت في وقت سابق، صربيا بإطلاق سراح أفراد شرطة من كوسوفو احتجزتهم قبل بضعة أيام بشكل فوري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان صحفي ورد على الموقع الرسمي للوزارة: "ندعو الرئيس (الصربي ألكسندر) فوشيتش والحكومة الصربية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أفراد شرطة كوسوفو الثلاثة المحتجزين في 14 يونيو".

وأوضح أن اعتقال أفراد الشرطة من كوسوفو واحتجازهم المستمر بتهم ملفقة أدى إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل.

وقال: "مستمرون أيضا في دعوة كل من صربيا وكوسوفو لاتباع خطة النقاط الثلاث التي حددها الاتحاد الأوروبي والعودة إلى الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي دون تأخير".