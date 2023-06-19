لميس جابر عن عدم مشاركتها في «25 يناير»: إزاي خالد سعيد يكون أيقونة ثورة

قالت الروائية والكاتبة الصحفية الدكتورة لميس جابر، إنها لم تنزل ميدان التحرير خلال 25 يناير 2011، لأنها شعرت أن الموضوع مزيف من اللحظة الأولى، معقبة: «إزاي شخص يدعى خالد سعيد يكون أيقونة الثورة».

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، عُرضت مساء الأحد، أن ابنها كان ينزل الميدان ثم توقف في رابع يوم، وحين سألته عن السبب أخبرها أنه ذهب فوجد الميدان محاطا بالملتحين.

ولفتت إلى أن 25 يناير 2011 تعتبر طليعة البنود في مخطط الإخوان ضد الدولة المصرية، مؤكدة أن يوم فوز «الراحل» محمد مرسي بالرئاسة كان أسود أيام حياتها، موضحة أنها كانت حتى آخر لحظة مع أصدقائها تعتبر أن أحمد شفيق فاز بالانتخابات، وحين أخبرها وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني بفوز مرسي تشككت كثيرا في الأمر.

وذكرت أنها كانت تنتظر خسارة مرسي، وحين أعلن خبر فوزه، أصابها صمت مطبق لمدة ساعة تجمدت فيها، ثم انفجرت في بكاء مرير، وعقبت حينها «البلد راحت»، لأنها عرفت التاريخ السيئ للجماعة.