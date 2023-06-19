الاتحاد الأوروبي: نشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث الأخيرة في جنين

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه البالغ إزاء الأحداث الأخيرة في جنين، والتي أدت إلى استشهاد عدد من المدنيين، لافتة إلى أن «العمليات العسكرية يجب أن تتوافق مع القانون الدولي الإنساني».



وقال في بيان، عبر موقعه الرسمي، مساء الإثنين، إنه يشعر بالقلق من خطط إسرائيل المعلنة بإقامة أكثر من 4000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة نهاية يونيو الجاري.



ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف خطتها، مؤكدًا معارضته القوية ومنذ فترة طويلة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية.



ونوه أن «المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، وتهدد قابلية تطبيق حل الدولتين».



وعبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء التغييرات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في 18 يونيو بعملية تخطيط وإدارة المستوطنات، والتي ستسرع من التخطيط للمستوطنات والموافقة عليها.



ولفت إلى أن «هذه الخطوات أحادية الجانب تتعارض مع الحاجة إلى ضمان الهدوء، ونزع فتيل التوترات على الأرض».



وأضاف: «لا يزال الاتحاد الأوروبي يدعم مسار العقبة وشرم الشيخ، ويحث جميع الأطراف على إعادة الالتزام بخفض التصعيد، وتمهيد الطريق نحو أفق سياسي».