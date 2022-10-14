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حمزة الجمل يستقر على بديل محمد هاشم أمام أسوان

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 12:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 12:48 ص

استقر حمزة الجمل المدير الفني للنادى الإسماعيلى، على الدفع بمحمد نصر لاعب الفريق، في التشكيل الأساسى لمباراة أسوان المقبلة بـ الدوري، لتعويض غياب محمد هاشم مدافع الدراويش.

يفقد فريق الإسماعيلى جهود لاعبه محمد هاشم مدافع الفريق في مباراة أسوان المقبلة، بسبب الإيقاف بعدما تعرض اللاعب للطرد في مباراة طلائع الجيش التي خسرها الدراويش بهدف دون رد في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أسوان في السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر في جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 12 لقاء، وتلقى الهزيمة في 11 مباراة.


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