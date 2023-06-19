بلينكن: نرحب كثيرا باقتراحات صينية لإحلال سلام دائم في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن وبكين تتحملان مسئولية إدارة العلاقات بينهما بشكل جيد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، بالعاصمة بكين، في زيارة وُصفت بالتاريخية، كونها تعقد في خضم توتر حاد بين البلدين، أن الولايات المتحدة تسعى للحوار والتعاون المتبادل مع الصين.

وذكر أنّ بلاده ترحب كثيرا باقتراحات الصين من أجل إحلال سلام دائم في أوكرانيا، مضيفا أن العلاقات المشتركة يمكن أن تقود إلى تحقيق الاستقرار.

واقتصاديا، أوضح بلينكن أن الشركات الأمريكية تريد الإبقاء على نشاطها في الصين، لافتا إلى وجود استثمارات بقيمة سبعة مليارات دولار في الصين.

وكان بلينكن قد التقى اليوم الاثنين، الرئيس الصيني شي جين بينج، وذلك في ختام زيارة الوزير الأمريكي إلى بكين.

وخاطب شي في بداية الاجتماع بلينكن قائلاً له: «آمل أن تقدموا من خلال هذه الزيارة المزيد من الإسهامات الإيجابية لتحقيق الاستقرار في العلاقات الصينية الأمريكية»، مشيرا إلى احترام مصالح الولايات المتحدة، ومؤكداً عدم سعي بكين لتحديها.