عقيلة صالح: مصر لا تتدخل في الشأن الليبي وتسعى دوما لوحدة البلاد

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قيمة وقامة قانونية وعلمية، مشددًا على أن زيارته لمجلس النواب الليبي تدل بكل وضوح على أن مصر لم تتخلَ أبدا عن ليبيا.



وأضاف «صالح»، في حواره عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الزيارة تعبر عن دعم صريح من الشعب المصري؛ لأن وفد البرلمان المصري يعبر عن إرادة الشعب.



واستطرد: «الشعب المصري اليوم يقول نحن معكم، وندعم ليبيا ووحدتها ونحافظ على استقلالها»، مؤكدًا أن «مصر لا تتدخل في الشأن الليبي وتسعى دوما لوحدة البلاد وشعبها».



وشدد على أن دعم مصر لبلاده ليس موقفا غريبا على مصر، فقد كان رئيس مصر عبدالفتاح السيسي مع الليبيين منذ الأيام الأولى، وذلك حتى يلتم شمل الليبيين وتكون ليبيا دولة واضحة.



وأجرى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، زيارة إلى ليبيا رفقة وفد برلماني، اليوم الإثنين، في إطار تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين على المستويات كافة.



واستقبل عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، نظيره المصري، الذي يزور الأراضي الليبية للمرة الأولى، في مطار بنينا.